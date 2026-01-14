Redevance à 200 francs: « Les consommateurs doivent être soulagés »

'Les consommateurs doivent être soulagés. Une réduction de la redevance SSR de 335 francs à 200 francs est appropriée', a affirmé mercredi le comité d'initiative réclamant cette mesure. 'Cet argent manque aussi aux entreprises', qui doivent être exemptées.

Soutenue par l'UDC et les Jeunes PLR, l'initiative '200 francs, ça suffit !' exige que la redevance radio et télévision, 'aujourd'hui la plus élevée au monde', soit réduite. Les entreprises et commerces paient eux aujourd'hui une redevance 'à double', proportionnelle à leur chiffre d'affaires, donc 'injuste'.

'Avec l’augmentation des loyers et des caisses d'assurance maladie, les citoyens sont confrontés à des dépenses toujours plus importantes. Grâce à notre réduction de la redevance, tout le monde aura plus d'argent pour vivre', argumente le conseiller national Thomas Matter (UDC/ZH).

Les initiants assurent que la péréquation financière entre régions linguistiques restera équivalente et que les chaînes de radio et de télévision privées recevront 'au moins la contribution actuelle'.

/ATS
 

