Réfugiés: Cassis estime les avancées « réelles » mais « insuffisantes »

Réfugiés: Cassis estime les avancées « réelles » mais « insuffisantes »

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Les avancées grâce au Pacte mondial des réfugiés sont 'réelles' mais 'insuffisantes' et 'inégalement réparties'. Au début d'une réunion de suivi lundi à Genève, le conseiller fédéral Ignazio Cassis a souhaité davantage d'aide aux personnes et non aux 'structures'.

Il faut 'réduire la bureaucratie' et 'renforcer le rôle des acteurs locaux', a dit le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) devant des milliers de participants. Pour la communauté internationale, l'objectif doit être d'aboutir à terme à une émancipation économique des réfugiés, selon lui.

Il a rendu un vibrant hommage à 'l'engagement inlassable' de l'Italien Filippo Grandi qui quittera fin décembre son poste après dix ans à la tête du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR). Et il a promis également son soutien au successeur désigné, l'ancien président irakien Barham Saleh.

Depuis 2019, plus de 3400 promesses ont été lancées dans le cadre du Pacte mondial. Deux tiers d'entre elles ont été menées ou ont démarré.

/ATS
 

