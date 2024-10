Reka veut investir 100 millions de francs d'ici cinq ans

La caisse de voyage suisse Reka veut investir 100 millions de francs au cours des cinq prochaines années dans le renouvellement de son offre. L'objectif est de se débarrasser de l'image de village de vacances.

Pour les investissements, la coopérative devra recourir à des capitaux étrangers, a déclaré le directeur Roland Ludwig dans une interview au SonntagsBlick. Il s'est montré convaincu que la stratégie était la bonne.

Il est ainsi prévu d'ouvrir une sorte de boutique-hôtel familial à S-chanf en Haute-Engadine, d'agrandir le village de vacances de Lenk BE et de construire un village au bord du lac à Kreuzlingen TG. Autrefois, un appartement de vacances dans un bel environnement et des randonnées suffisaient, a poursuivi Roland Ludwig. Entre-temps, les exigences ont augmenté et un programme plus varié est demandé.

La Suisse reste le marché principal et les plus gros investissements sont réalisés dans le pays. En revanche, personne ne connaît Reka à l'étranger, a poursuivi le directeur. La coopérative veut s'y positionner comme prestataire de vacances familiales et s'y développer.

Elle réfléchit à l'achat d'un nouveau centre de vacances à l'étranger. Selon le chef de Reka, des négociations concrètes ne sont pas encore en cours. L'Italie et la France sont les pays privilégiés.

