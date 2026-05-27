Relations entre Berne et Varsovie saluées

Le Conseil fédéral in corpore a reçu mercredi à Berne le président polonais Karol Nawrocki. Ce dernier et le président de la Confédération Guy Parmelin ont salué les 'excellentes relations' entre les deux pays, notamment dans les domaines économique et scientifique.

Le développement de la Pologne dans de nombreux domaines est remarquable, a déclaré M. Parmelin mercredi dans son discours à l'issue d'une cérémonie officielle sur la Place fédérale. 'Durant cette période de croissance économique et sociale, les deux pays ont consolidé leurs relations bilatérales dans tous les domaines', a-t-il dit.

Il s'est réjoui des coopérations en cours entre Berne et Varsovie, notamment en matière de sécurité et d'innovation.

La Pologne est le principal partenaire commercial de la Suisse en Europe centrale. En 2025, le volume des échanges commerciaux a atteint près de 6,5 milliards de francs. Varsovie reçoit la plus grande part du second milliard de cohésion' de la Suisse, soit quelque 320 millions de francs.

Depuis 1989, il ne s’est pas écoulé une décennie sans qu’un chef d’Etat polonais ne soit invité par la Suisse.

/ATS