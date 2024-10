Renault résiste au troisième trimestre, grâce à de nouveaux modèles

Renault a résisté au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires en légère hausse (+1,8% sur un an) à 10,7 milliards d'euros (environ 10,0 milliards de francs) sur un marché automobile déprimé, dépassant ainsi les attentes des analystes.

Si le constructeur enregistre des effets de change négatifs, les ventes de ses marques Renault et Dacia ont moins reculé que la moyenne du marché, notamment grâce au lancement des premiers modèles de sa nouvelle gamme, comme le Scenic électrique, les SUV Symbioz, Rafale et Dacia Duster, précise le constructeur dans un communiqué.

'L'offensive de produits commence à se voir', a souligné le directeur financier du groupe Thierry Piéton lors d'une conférence de presse.

A contre-courant du reste de l'industrie, le groupe a maintenu ses objectifs pour l'année 2024, soit une marge opérationnelle supérieure à 7,5% et des flux financiers libres (free cash-flow) supérieurs à 2,5 milliards d'euros.

Le chiffre d'affaires bénéficie aussi de la hausse des taux d'intérêts, qui profite à son service de financement des véhicules (+21,6% à 1,3 milliard d'euros).

Le groupe a maintenu ses tarifs au troisième trimestre et prévoit une 'forte croissance' au quatrième, selon M. Piéton, notamment avec le lancement de sa nouvelle R5 électrique.

'On est dans l'exécution. Donc il faut qu'on puisse expédier toutes les voitures en temps et en heure et que les usines tournent à plein', a souligné le directeur financier.

Les Renault 4 et Alpine A390 suivront en 2025 pour renouveler la gamme électrique, notamment. En attendant, le groupe est arrivé à un 'point bas' dans ses ventes d'électriques (7,6% du total au troisième trimestre) avec l'arrêt des Zoe et Twingo, a indiqué M. Piéton.

Le directeur financier de Renault a indiqué que le groupe se préparait à respecter les normes européennes de CO2 pour l'année 2025, contre lesquelles s'est élevé son directeur général Luca de Meo.

Sans limiter les ventes de voitures à essence, le groupe devrait profiter de son succès avec les modèles hybrides, segment dans lequel il est deuxième au niveau européen, derrière Toyota mais juste devant Stellantis.

La part des véhicules électrifiés (qui comprend les véhicules électriques et les hybrides) représente 30,2 % des ventes de véhicules particuliers du groupe en Europe (+ 3,4 points par rapport à la même période en 2023).

Du côté de l'entrée de gamme, l'économique Dacia Sandero reste le véhicule le plus vendu en Europe et la petite Renault Clio se classe deuxième.

/ATS