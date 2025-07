Renault: ventes stables au premier semestre

Les ventes de Renault se sont maintenues au premier semestre malgré la chute du marché des utilitaires, selon ses chiffres publiés mercredi. Le constructeur automobile français a immatriculé 1,2 million de véhicules au cours des six premiers mois de l'année.

En Europe, son principal marché, le groupe a progressé de 5,4% avec 708.106 véhicules immatriculés. La Renault Clio s'est installée comme véhicule le plus vendu sur le continent. Le directeur des ventes Ivan Segal pense y maintenir une 'bonne dynamique' au second semestre, a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse.

La marque Renault surfe notamment sur le succès des voitures hybrides (+36,2% en un an), moins chères que les voitures électriques et avec lesquelles on peut rouler quelques kilomètres sans consommer d'essence. Les versions hybrides de ses Clio, Captur, Symbioz et autres modèles représentent désormais 41% des ventes du groupe (hors utilitaires), alors que l'offre était encore inexistante il y a trois ans.

Les voitures électriques, elles, progressent encore plus fort (+57% en un an) mais ne représentent toujours que 16% des ventes de la marque Renault. Cette croissance est notamment portée par sa tête de gondole électrique, la Renault 5, qui connait un bon démarrage avec 49.000 exemplaires vendus depuis son lancement fin 2024, et une place de leader des ventes électriques en France. La R5 doit poursuivre l'élargissement de ses gammes en Europe et être rejointe par sa grande soeur la Renault 4, en cours de lancement.

Les chiffres du constructeur français ont cependant été freinés par un marché des petites et grosses camionnettes en forte baisse en Europe au premier semestre (-13%), tous constructeurs confondus. Renault a baissé encore plus que le marché (-29%), à cause de la fin de vie de son petit fourgon Express et du lancement progressif de son grand Master. Le groupe compte 'récupérer (ses) parts de marché' au second semestre sur le marché des utilitaires, même s'il risque de rester faible, a souligné Ivan Segal.

Ce contexte a engendré une révision à la baisse des objectifs du groupe pour 2025, annoncée le 15 juillet, avec une marge opérationnelle désormais attendue autour de 6,5% du chiffre d'affaires. Le groupe Renault a aussi compensé ces difficultés en Europe par de bonnes ventes sur les autres continents (+16,3%), où il a d'ambitieux objectifs d'expansion. Ses ventes en Amérique latine ont progressé au premier semestre de 23,9%, notamment grâce aux marchés brésilien et colombien.

/ATS