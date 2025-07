Rencontre à Pékin entre le président Xi et les dirigeants de l'UE

Le président chinois Xi Jinping a rencontré jeudi à Pékin les dirigeants de l'Union européenne, António Costa et Ursula von der Leyen, selon l'agence officielle Chine nouvelle. Il a appelé Pékin et Bruxelles à trouver des 'terrains d'entente' malgré leurs divergences.

'Plus la situation internationale est grave et complexe, plus la Chine et l'UE doivent intensifier la communication, renforcer la confiance mutuelle et approfondir la coopération', a déclaré M. Xi à Pékin à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et António Costa, le président du Conseil européen, selon un communiqué transmis par le ministère chinois des affaires étrangères.

La Chine cherche à resserrer ses liens avec l'Europe. Elle se présente comme un partenaire plus fiable que les Etats-Unis du président américain Donald Trump et un pôle de stabilité dans un monde en proie aux troubles.

/ATS