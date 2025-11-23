Rencontre « productive » entre Washington et Kiev à Genève

La rencontre entre les Etats-Unis et l'Ukraine dimanche à Genève est 'productive', ont estimé devant la presse le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio et le chef de l'administration présidentielle ukrainienne Andreï Yermak.

'Nous avons fait de bons progrès', a relevé M. Rubio. Et d'estimer que la rencontre est probablement 'la plus productive et significative depuis le début de ce processus'.

Il reste encore du travail à faire, a-t-il toutefois averti. Et de préciser que des ajustements point par point sur le plan de Donald Trump sont en cours de discussion.

M. Yermak a aussi qualifié la rencontre de 'très productive'. 'Nous allons continuer à travailler dans les prochains jours', a-t-il ajouté, en notant que 'le dernier mot reviendra à nos dirigeants'.

Les discussions se poursuivent.

/ATS