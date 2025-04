Renvoi d'Afghans facilité depuis lundi, « très peu » de cas attendus

Le renvoi de requérants d'asile afghans, facilité depuis lundi, touchera 'très peu' de personnes. Le SEM n'a encore prononcé aucun renvoi depuis l'application de cette nouvelle règle qui concerne certains requérants déboutés, indique-t-il mardi.

Il faut s'attendre à 'un nombre relativement faible' d'hommes afghans touchés par ces renvois, déclare à Keystone-ATS Samuel Wyss, porte-parole du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Il n'a pas souhaité chiffrer le nombre de cas potentiels. Actuellement, 65 requérants afghans ont été déboutés selon une statistique datée du 31 mars.

M. Wyss ne donne pas de détail sur la date à laquelle de premières décisions pourraient tomber. Le SEM doit encore examiner les cas de toutes les personnes identifiées comme pouvant correspondre aux critères d'un renvoi, précise-t-il.

Des auditions sont nécessaires avant de prendre une décision. Celle-ci sera prise avec une grande précaution, la situation en Afghanistan étant encore 'très précaire' en ce qui concerne les droits humains, affirme le porte-parole.

Hommes sans famille ciblés

Depuis lundi, des requérants d'asile afghans déboutés peuvent se voir renvoyés de Suisse. Le SEM avait estimé qu'un retour était raisonnablement exigible dans certains cas, mentionnant une amélioration sécuritaire dans le pays.

Le secrétariat d'Etat cible les hommes majeurs et en bonne santé, dont la demande d'asile a été refusée, sans famille en Suisse et disposant d'un réseau solide en Afghanistan. Les femmes, les familles, les mineurs et les personnes en mauvaise santé ne sont pas concernés.

Le SEM avait suspendu les renvois vers ce pays le 11 août 2021, après la prise de pouvoir des talibans.

Nombreux requérants afghans

Nombre des demandes d'asile en Suisse proviennent de requérants afghans. En mars, 564 des 1829 demandes enregistrées ont été déposées par des citoyens afghans, indique le SEM dans un communiqué. Près d'une centaine étaient des demandes secondaires présentées par des personnes vivant depuis longtemps en Suisse.

En 2024, l'Afghanistan a été, comme les années précédentes, le principal pays d'origine des requérants d'asile. Pas moins de 8627 demandes ont été enregistrées, sur un total de 27'740.

