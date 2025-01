Réorganisation pour les Transports Publics Neuchâtelois (TransN)

A la peine financièrement, les Transports Publics Neuchâtelois se réorganisent. La société entre dans une phase d’assainissement et de consolidation, après une analyse approfondie de son activité, impliquant le départ de son directeur général Pascal Vuilleumier.

La réorganisation intervient dans un contexte où les sociétés de transports publics font face à d’importants défis, avec des coûts d'exploitation en hausse, a indiqué mercredi TransN, les transports publics neuchâtelois. La réflexion, sur la stratégie également, a été lancée avec les principaux partenaires et commanditaires, en particulier l’Etat de Neuchâtel.

Les objectifs fixés par le conseil d'administration ont trait à une 'utilisation rationnelle des moyens à disposition et à la recherche d’une taille critique optimale', précise le communiqué. Dans ce cadre, l'organe de surveillance, présidé par l'ancien conseiller aux Etats Raphaël Comte, a décidé de réorganiser la direction.

Depuis douze ans

Du coup, le mandat de l’actuel directeur général Pascal Vuilleumier, en place depuis 12 ans, prendra fin prochainement, 'd’entente entre les parties'. Une direction intérimaire prendra le relais, afin d’assurer une 'transition harmonieuse', sous la houlette de Cédric Aubry, actuel directeur financier de TransN.

Les tâches du directeur général seront réparties entre les membres de la direction. Pour rappel, l'entreprise, basée à La Chaux-de-Fonds, est le fruit de la fusion en 2012 des anciennes compagnies TRN et TN pour créer une nouvelle entité au service des transports publics dans l'ensemble du canton de Neuchâtel.

De nombreux défis majeurs ont été relevés, rappelle la société. Ils ont consisté en la mise en place et la professionnalisation des nouvelles structures d’encadrement, un partenariat stratégique avec les CFF, ou encore les défis de la période de pandémie entre 2020 et 2022, qui ont été gérés 'avec compétence et détermination'.

Recapitalisation en vue

Le processus d’assainissement des finances de TransN 'va bon train', décrit encore l'entreprise. Le budget 2025, adopté par le conseil d'administration, prévoit un résultat financier équilibré. Les comptes 2024, bien que pas encore définitivement établis, présenteront eux aussi un résultat équilibré, selon objectif.

Au-delà, le travail de pérennisation de la société se poursuivra 'intensivement' au cours de l’année 2025, 'en bonne collaboration avec ses principaux partenaires'. TransN est confronté par ailleurs à des problèmes liés à la mise en service de nouveaux trolleybus à batterie dans les villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

Enfin, à fin septembre dernier, l'Etat de Neuchâtel a annoncé avoir budgété un investissement de 20 millions de francs cette année pour renflouer la compagnie de transports en mauvaise posture financière. Un rapport sur l’assainissement et la recapitalisation de l'entreprise sera transmis au Grand Conseil à l’été prochain.

/ATS