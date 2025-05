Réouverture du Musée de la photographie à Winterthour (ZH)

Le Musée de la photographie rouvre ses portes samedi à Winterthour (ZH) après deux ans de travaux de transformation et d'extension. L'agencement des lieux y est désormais plus flexible. L'exposition d'ouverture est consacrée à l'attractivité des images en ligne.

'Après son assainissement, le musée n'est pas vraiment plus grand, mais plus futé', a déclaré sa directrice Nadine Wietlisbach vendredi aux médias réunis sur place. La structure de base du bâtiment a été maintenue et continue de faire partie d'une friche industrielle. Le nouvel agencement des espaces permet désormais davantage de possibilités d'utilisation.

'Le musée est maintenant plus ouvert et plus 'souple'', s'est réjouie Nadine Wietlisbach. En outre, une extension en bois a été construite dans le prolongement de la halle préexistante du musée, de même qu'un auvent.

Le musée compte des espaces d'exposition, de festivités et d'ateliers, de même qu'un laboratoire photographique et une chambre noire. De plus, un miroir invite le public à se photographier soi-même.

Dès ce week-end, le public peut découvrir une première exposition temporaire, intitulée 'The Lure of the Image - Comment les images attirent sur le web.' Quatorze travaux artistiques s'y confrontent à des phénomènes visuels observés sur Internet. Jusqu'à la mi-octobre, les artistes sélectionnés y montrent à quel point les images contribuent à façonner notre environnement sociétal, culturel et politique.

www.fotomuseum.ch

/ATS