Répit pour les Bains d’Ovronnaz: sursis concordataire prolongé

Le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a accordé à Thermalp Les Bains d’Ovronnaz SA une prolongation de quatre mois de son sursis concordataire. Celui-ci court désormais jusqu'au 24 juin 2026.

Le Tribunal a confirmé ce mardi à Keystone-ATS une information diffusée par les Syndicats chrétiens du Valais romand (SCIV).

Pour mémoire, les bains thermaux d’Ovronnaz avaient été déclarés en faillite fin août 2025, avant que le Tribunal ne revienne sur sa décision quelques jours plus tard. Une nouvelle procédure avait alors été lancée.

En prononçant la prolongation du sursis concordataire, la justice donne encore un peu d’air aux bains d’Ovronnaz. Les SCIV 'saluent une décision qui offre une perspective de continuité à l'entreprise, à son personnel et à la région d'Ovronnaz. Cette étape importante permet de préserver l'activité, les emplois et la confiance, à condition que la direction coopère pleinement avec les créanciers, les autorités et les représentants des travailleurs.'

/ATS