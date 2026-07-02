Retour de la Chaîne de sauvetage suisse du Venezuela

La Chaîne suisse de sauvetage au Venezuela a terminé sa mission. Active sur les lieux des séismes depuis vendredi dernier, elle est rentrée en Suisse jeudi. La Confédération poursuit son aide d’urgence et envoie des spécialistes du Corps d’aide humanitaire.

Les 80 spécialistes, dont 22 militaires, de la Chaîne suisse de sauvetage ont atterri jeudi après-midi à l'aéroport de Zurich. 'Nous avons travaillé jour et nuit', a témoigné Sebastian Eugster, chef de l'équipe d'intervention, devant les médias réunis sur place.

Les secouristes suisses ont travaillé par rotation dans la chaleur et l'humidité. Malheureusement, ils n’ont retrouvé que des corps de personnes décédées sous les décombres, écrit le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). 'Nous n'avons pu annoncer aucune bonne nouvelle aux proches', souligne Sebastian Eugster.

Une semaine après la catastrophe, le bilan des deux puissants séismes qui ont frappé le Venezuela ne cesse de s’alourdir. Les autorités dénombrent plus de 1450 décès, 3150 blessées et plus de 12’700 familles affectées. Selon les Nations unies, 50’000 personnes sont toujours portées disparues. Au moins 2’500 infrastructures ont subi des dommages, dont 38 hôpitaux et plus de 700 bâtiments.

Travail 'très dur'

Le travail des secouristes était 'très dur': 'Je suis heureux que nous soyons tous rentrés au pays en bonne santé', relève le chef d'équipe. Les sauveteurs suisses et leurs huit chiens étaient l'une des premières équipes internationales arrivées au Venezuela. Près d’une trentaine de pays ont envoyé des équipes de recherche et de sauvetage.

La Chaîne suisse de sauvetage a installé sa base des opérations à La Guaira, en coordination avec les autorités locales. La ville côtière a été l’une des plus gravement touchées par la catastrophe. Le seuil fatidique des 72 heures après la catastrophe étant largement dépassé, la mission des secouristes suisses s'est terminée mercredi soir.

Ils ont atterri à Zurich-Kloten avec deux heures de retard. Leurs proches les ont accueillis dans le hangar de la Rega après que les pompiers de l'aéroport les ont applaudis à leur descente de l'avion. Deux véhicules extincteurs ont aussi salué leur retour avec des jets d'eau formant un arc.

Aide humanitaire envoyée jeudi soir

La Suisse poursuit son assistance pour les survivants de la catastrophe, indique le DFAE. Jeudi soir, cinq spécialistes du Corps suisse d'aide humanitaire devaient s'envoler pour le Venezuela, envoyés par la Direction du développement et de la coopération (DDC) pour appuyer les autorités au Venezuela.

Leur engagement concernera notamment l’accès à l’eau potable et l’assainissement dans les sites qui abritent les nombreux rescapés des séismes. L’ambassade de Suisse à Caracas est en contact étroit avec les autorités locales afin de coordonner l’aide humanitaire helvétique. Au total, la DDC consacre 2,5 millions de francs répondre aux besoins des populations affectées.

/ATS