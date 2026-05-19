Réunion d'urgence à l'OMS sur Ebola

Un comité d’urgence de l’OMS va se réunir mardi sur Ebola. 'Je suis très inquiet de la dimension ...
Réunion d'urgence à l'OMS sur Ebola

Réunion d'urgence à l'OMS sur Ebola

Photo: KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI

Un comité d’urgence de l’OMS va se réunir mardi sur Ebola. 'Je suis très inquiet de la dimension et la vitesse' de cette épidémie en RDC, a affirmé mardi le directeur général à Genève.

Pour la première fois, il a décrété une urgence sanitaire de portée internationale sans avoir préalablement convoqué le comité d’experts. Dans son discours devant l’Assemblée mondiale de la santé, M. Tedros a affirmé ne pas l’avoir fait 'à la légère'.

Il souhaite désormais des recommandations provisoires de la part du comité. Lundi, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider avait salué le rôle de l’Orgsnisation mondiale de la santé (OMS) face à l’hantavirus et à Ebola.

L'épidémie d'Ebola en RDC est vraisemblablement à l'origine de 131 décès recensés et de 513 cas suspects, a affirmé le ministre de la Santé congolais à la télévision nationale dans la nuit de lundi à mardi.

/ATS
 

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