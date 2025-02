Revenus et rentabilité en hausse pour Sulzer l'an dernier

Le conglomérat industriel Sulzer est parvenu à nettement améliorer ses ventes et sa rentabilité l'an dernier. Pour l'exercice en cours, le groupe de Winterthour ambitionne de poursuivre sa croissance et d'étoffer ses marges.

Le chiffre d'affaires a grimpé de 10,8% sur un an à 3,53 milliards de francs, à la faveur de gains de parts de marché et d'une bonne dynamique d'affaires, indique jeudi Sulzer dans un communiqué. Les entrées de commandes ont suivi une hausse dans les mêmes proportions à 3,85 milliards. A fin décembre, les carnets d'ordres atteignaient 2,30 milliards, contre 1,95 milliard un an plus tôt.

Le résultat opérationnel a quant à lui bondi de près d'un quart à 436 millions, grâce notamment à une meilleure gestion des coûts. La marge s'est inscrite à 12,4%, contre 11,1% un an plus tôt. Le bénéfice Ebit est ressorti à 382,5 millions (+21,8%) et le bénéfice net à 265,4 millions (+20%).

Dans ce contexte, Sulzer proposera lors de l'assemblée générale du 23 avril à ses actionnaires un dividende de 4,25 francs par action, contre 3,75 francs un an plus tôt.

Ces résultats sont supérieurs aux attentes du consensus établi par AWP. Les analystes anticipaient un chiffre d'affaires autour de 3,50 milliards, des entrées de commandes de 3,77 milliards, un résultat opérationnel à 412 millions et une marge de 11,8%. Le dividende était attendu à moins de quatre francs par action.

Dans le détail, la division Flow a vu son résultat opérationnel s'améliorer de près d'un tiers à 137,4 millions, tandis que les entrées de commandes ont grimpé de 12,3% à 1,60 milliard et les recettes de 9,4% à 1,44 milliard. Le segment Services a inscrit une hausse de 15,1% du bénéfice à 186,7 millions, de 12,3% des ventes à 1,25 milliard tandis que les entrées de commandes ressortent à 1,38 milliard (+12,3%). Chemtech a aussi nettement progressé avec une hausse de 29% du bénéfice à 118 millions, de 5,4% des entrées de commandes à 866,9 millions et de 10,9% des recettes à 837 millions.

Au chapitre des perspectives, la direction ambitionne de se renforcer, en dépit du manque de visibilité quant à l'évolution du marché au niveau mondial.

Pour l'exercice amorcé, Sulzer table sur une croissance organique des entrées de commandes entre 2 et 5%, une hausse du chiffre d'affaires de l'ordre de 5 à 8%, tandis que la marge devrait s'inscrire à 15%.

