Revenus records pour le marché mondial de la musique enregistrée

Le marché mondial de la musique enregistrée a progressé en 2025 grâce au streaming avec 31,7 milliards de dollars de revenus, indique mercredi la fédération du secteur (Ifpi). Cette dernière appelle à saisir les opportunités financières de l'intelligence artificielle.

Avec une progression de 6,4% l'an passé, le secteur valide une onzième année de croissance consécutive, souligne la Fédération internationale de l'industrie phonographique dans son rapport annuel.

Le streaming musical, via des plateformes comme Spotify ou Deezer, représente 69,6% des revenus, soit plus de 22 milliards.

Le streaming par abonnement payant (hors financement par la publicité) compte à lui seul pour plus de la moitié des recettes, souligne l'Ifpi, qui dénombre 837 millions d'abonnés dans le monde.

Les formats physiques sont eux aussi en hausse, à 5,3 milliards de dollars, notamment grâce aux vinyles, qui progressent de 13,7%, la 19e année de croissance d'affilée.

Vinyles et CDs ont la cote en Asie

Le marché asiatique représente à lui seul 45,1% des recettes liées aux vinyles ou aux CDs. Ces supports sont en revanche quasiment inexistants sur le marché regroupant l'Afrique du nord et le Moyen-Orient, où le streaming représente 97,5% des revenus.

La Chine est devenue l'an passé le 4e marché mondial, grâce à une croissance de 20,1%, prenant la place de l'Allemagne.

L'Américaine Taylor Swift, le groupe de K-pop Stray Kids et la superstar canadienne du rap Drake sont en tête des ventes mondiales, selon l'Ifpi, qui représente plus de 8000 maisons de disques dans le monde.

L'organisation insiste par ailleurs dans son rapport sur la nécessité de collaborer avec les entreprises d'IA génératives pour 'garantir que la valeur de la musique (...) soit pleinement reconnue'.

Les titres générés par IA font régulièrement le buzz, comme le succès retentissant de la reprise de 'Papaoutai' de Stromae, fin janvier.

/ATS