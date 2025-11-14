Richemont progresse au premier semestre

Le géant du luxe genevois Richemont a progressé au premier semestre de son exercice décalé ...
Richemont progresse au premier semestre

Richemont progresse au premier semestre

Photo: KEYSTONE/EPA/RICHEMONT / YVES-ANDRE.CH / HANDOUT

Le géant du luxe genevois Richemont a progressé au premier semestre de son exercice décalé 2025/2026. Pour les mois à venir, le groupe fait preuve de prudence, en raison d'un contexte incertain et avertit d'une fragilité persistante du marché chinois.

Au cours de la période sous revue, le chiffre d'affaires a atteint 10,62 milliards de francs, en hausse de 5% sur un an, annonce le propriétaire des marques Cartier et Vacheron Constantin vendredi dans un communiqué.

Le résultat opérationnel (Ebit) s'inscrit à 2,36 milliards, soit une progression de 7%, et la marge afférente à 22,2%, contre 21,9% un an plus tôt. Le résultat net atteint 1,81 milliard, après 457 millions.

Dans le segment de la joaillerie, les recettes ont crû de 9% à 7,7 milliards. Les montres quant à elles ont reculé de 6% à 1,6 milliard.

Ces résultats sont légèrement supérieurs aux attentes du consensus étali par l'agence AWP. Les analystes tablaient sur des ventes de 10,43 milliards de francs, dont 7,61 milliards dans la joaillerie et 1,52 milliard dans les montres. L'Ebit était attendu à 2,14 milliards et la marge correspondante à 20,5%.

Pour la suite de son exercice 2025/2026, la direction, ne s'aventure pas sur le terrain des perspectives chiffrées, avertissant seulement d'un contexte toujours incertain et de la fragilité de la reprise en Chine.

/ATS
 

Actualités suivantes

Après l'amende de l'UE, Google veut éviter une scission

Après l'amende de l'UE, Google veut éviter une scission

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:49

Sonova: la rentabilité prend l'eau au premier semestre

Sonova: la rentabilité prend l'eau au premier semestre

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:43

Swiss Re a profité d'une faible sinistralité sur neuf mois

Swiss Re a profité d'une faible sinistralité sur neuf mois

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:39

Le fabricant de pansements Urgo construit une nouvelle usine

Le fabricant de pansements Urgo construit une nouvelle usine

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:35

Articles les plus lus

« Une très bonne discussion » sur les droits de douane, dit Parmelin

« Une très bonne discussion » sur les droits de douane, dit Parmelin

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:17

Le fabricant de pansements Urgo construit une nouvelle usine

Le fabricant de pansements Urgo construit une nouvelle usine

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:35

Richemont progresse au premier semestre

Richemont progresse au premier semestre

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:37

Swiss Re a profité d'une faible sinistralité sur neuf mois

Swiss Re a profité d'une faible sinistralité sur neuf mois

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:39

Des baristas de Starbucks en grève un jour de grande promotion

Des baristas de Starbucks en grève un jour de grande promotion

Économie    Actualisé le 13.11.2025 - 18:07

« Une très bonne discussion » sur les droits de douane, dit Parmelin

« Une très bonne discussion » sur les droits de douane, dit Parmelin

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:17

Le fabricant de pansements Urgo construit une nouvelle usine

Le fabricant de pansements Urgo construit une nouvelle usine

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:35

Richemont progresse au premier semestre

Richemont progresse au premier semestre

Économie    Actualisé le 14.11.2025 - 07:37