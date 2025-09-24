Rihanna et Asap Rocky parents d'un 3e enfant

La famille s'agrandit pour la chanteuse Rihanna (37 ans) et le rappeur Asap Rocky (36 ans). La superstar de la pop a posté une photo du bébé sur les médias sociaux. Elle y tient dans ses bras le nouveau-né habillé en rose.

Une autre photo montre des petits gants de boxe en tissu accrochés à des rubans roses. Rihanna a également annoncé le nom et la date de naissance du bébé: Rocki Irish Mayers née le 13 septembre 2025. De nombreux messages de félicitations ont afflué sur Instagram. Elle a enfin eu sa petite fille, ont commenté ses followers.

Rihanna et Asap Rocky sont déjà parents de deux fils. RZA est né en 2022 et son petit frère Riot a suivi en 2023.

Prières exaucées

Lors du Met Gala de New York en mai dernier, les rumeurs de grossesse de Rihanna avaient fait sensation. La chanteuse originaire de l'île caribéenne de la Barbade avait alors pris la pose sous les flashs, posant à plusieurs reprises ses mains sur son ventre bien visible. Elle avait également remercié les journalistes de lui souhaiter bonne chance pour sa grossesse.

Asap Rocky avait récemment réaffirmé son souhait d'avoir une fille dans une interview accordée au magazine de mode 'Elle'. 'J'espère que ce sera une fille. Vraiment. Nous prions pour une fille', avait déclaré le rappeur.

/ATS