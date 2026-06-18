Risque de forte pression à la hausse sur le franc toujours présent

Face au risque d'un nouveau renchérissement du franc, dommageable pour les exportateurs, la BNS demeure 'davantage disposée' à intervenir sur le marché des changes pour limiter toute appréciation de la monnaie helvétique, a indiqué jeudi son président Martin Schlegel.

'Avec l'escalade du conflit au Moyen-Orient, notre monnaie avait d'abord subi davantage de pression à la hausse du fait de son statut de valeur refuge', a rappelé M. Schlegel selon le texte de son discours prononcé à Berne à l'occasion de la décision de politique monétaire de l'institut d'émission helvétique.

'C'est la raison pour laquelle, en mars, nous avions accru notre disposition à intervenir sur le marché des changes. Depuis, les taux d'intérêt ont augmenté dans les grands espaces monétaires, notamment parce que les marchés y anticipent un durcissement de la politique monétaire face à la hausse de l'inflation', a-t-il développé.

La Banque centrale européenne (BCE) a en effet décidé la semaine dernière de relever ses taux directeurs de 25 points de base pour faire face à l'accélération de l'inflation en zone euro, augmentant l'écart de taux en faveur de l'euro.

Selon le patron de la Banque nationale suisse (BNS), 'l'accroissement des écarts de taux avec l'étranger a entraîné une légère baisse du cours du franc'. Mais il a averti que 'la situation géopolitique demeure (...) incertaine' et pourrait à nouveau faire flamber le franc en raison de son rôle de valeur refuge.

'Le risque d'une forte pression à la hausse sur le franc est ainsi toujours présent. Au besoin, nous sommes donc davantage disposés à intervenir sur le marché des changes', a averti M. Schlegel.

Quant à l'inflation, à 0,6% en mai sur un an en Suisse, 'la pression inflationniste à moyen terme n'a toutefois pratiquement pas changé depuis mi-mars', a-t-il estimé. 'La politique monétaire que nous menons est appropriée pour maintenir l'inflation dans la plage de stabilité des prix (soit entre 0% et 2%) et elle soutient l'activité.'

/ATS