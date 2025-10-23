Roche: impact de la concurrence de biosimilaires revu à la baisse

Le géant pharmaceutique Roche revoit une nouvelle fois à la baisse l'impact sur ses recettes de la concurrence de versions biosimilaires de ses traitements phare au sortir du troisième trimestre.

Le manque à gagner est désormais devisé à quelque 800 millions de francs, après 1,0 milliard à mi-parcours en 2025 et 1,2 milliard au printemps.

Les pertes d'exclusivités sur les moteurs de ventes que représentent Avastin, Herceptin, MabThera/Rituxan, Esbriet, Lucentis et Actemra ont grevé les recettes de 474 millions de francs sur les neuf premiers mois de l'année, indique jeudi la multinationale dans un point de situation.

L'appréciation du franc notamment a pesé bien plus lourd dans la balance, les effets de change ayant privé le chiffre d'affaires de 2,14 milliards de francs supplémentaires et coûté 5 points de pourcentage à la croissance. Les stratèges de la multinationale bâloise prévoient une persistance du phénomène sur l'ensemble de l'exercice, avec un impact négatif plus marqué, de 8%, sur l'excédent d'exploitation ajusté.

La direction relève néanmoins son ambition en matière de rentabilité avec une progression du bénéfice ajusté par bon de jouissance autour de 10%, au lieu de près de 10%. La feuille de route demeure sinon inchangée, avec une croissance des ventes autour de 5% et une nouvelle hausse non quantifiée de la rémunération des actionnaires.

