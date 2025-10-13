Roche reçoit le feu vert de la FDA pour son test d'Alzheimer

Un test sanguin Elecsys de Roche a été approuvé par les autorités sanitaires américaines (FDA) ...
Roche reçoit le feu vert de la FDA pour son test d'Alzheimer

Roche reçoit le feu vert de la FDA pour son test d'Alzheimer

Photo: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER

Un test sanguin Elecsys de Roche a été approuvé par les autorités sanitaires américaines (FDA). Ce test devrait permettre une évaluation précoce de la maladie d'Alzheimer chez les patients présentant des troubles cognitifs.

Le test Elecsys pTau181 de Roche devient le seul test sanguin approuvé par la FDA pour une utilisation en médecine générale afin d'exclure une pathologie amyloïde liée à la maladie d'Alzheimer, indique lundi l'entreprise pharmaceutique bâloise dans un communiqué.

Le test est destiné aux patients âgés de 55 ans et plus présentant des signes de déclin cognitif. Très concrètement, il mesure la protéine Tau phosphorylée 181 (pTau) dans le plasma humain, un biomarqueur clé de la maladie d'Alzheimer.

L'autorisation de mise sur le marché de ce test marque une étape importante dans les travaux menés par Roche dans le domaine du diagnostic d'Alzheimer, précise encore le communiqué. Aux Etats-Unis, la maladie d'Alzheimer touche plus de 7 millions de personnes.

/ATS
 

Actualités suivantes

ONU: La cheffe de la CNUCED quittera son poste pensant sa campagne

ONU: La cheffe de la CNUCED quittera son poste pensant sa campagne

Économie    Actualisé le 13.10.2025 - 15:49

Une exposition pour distinguer faits réels, fake news et opinion

Une exposition pour distinguer faits réels, fake news et opinion

Économie    Actualisé le 13.10.2025 - 15:03

Initiative pour l'avenir: le Conseil fédéral craint des pertes

Initiative pour l'avenir: le Conseil fédéral craint des pertes

Économie    Actualisé le 13.10.2025 - 14:31

Meyer Burger: l'action sera décotée de SIX le 14 janvier 2026

Meyer Burger: l'action sera décotée de SIX le 14 janvier 2026

Économie    Actualisé le 13.10.2025 - 14:15

Articles les plus lus

Le Nobel d'économie décerné à un trio

Le Nobel d'économie décerné à un trio

Économie    Actualisé le 13.10.2025 - 12:35

Meyer Burger: l'action sera décotée de SIX le 14 janvier 2026

Meyer Burger: l'action sera décotée de SIX le 14 janvier 2026

Économie    Actualisé le 13.10.2025 - 14:15

Initiative pour l'avenir: le Conseil fédéral craint des pertes

Initiative pour l'avenir: le Conseil fédéral craint des pertes

Économie    Actualisé le 13.10.2025 - 14:31

Une exposition pour distinguer faits réels, fake news et opinion

Une exposition pour distinguer faits réels, fake news et opinion

Économie    Actualisé le 13.10.2025 - 15:03

Le Nobel d'économie décerné à un trio

Le Nobel d'économie décerné à un trio

Économie    Actualisé le 13.10.2025 - 12:35

Logiciels à code source ouvert: la Suisse renforce la sécurité

Logiciels à code source ouvert: la Suisse renforce la sécurité

Économie    Actualisé le 13.10.2025 - 12:36

Meyer Burger: l'action sera décotée de SIX le 14 janvier 2026

Meyer Burger: l'action sera décotée de SIX le 14 janvier 2026

Économie    Actualisé le 13.10.2025 - 14:15

Initiative pour l'avenir: le Conseil fédéral craint des pertes

Initiative pour l'avenir: le Conseil fédéral craint des pertes

Économie    Actualisé le 13.10.2025 - 14:31

Stadler décroche une commande pour le réseau régional Rhin-Ruhr

Stadler décroche une commande pour le réseau régional Rhin-Ruhr

Économie    Actualisé le 13.10.2025 - 11:55

Le Nobel d'économie décerné à un trio

Le Nobel d'économie décerné à un trio

Économie    Actualisé le 13.10.2025 - 12:08

Le Nobel d'économie décerné à un trio

Le Nobel d'économie décerné à un trio

Économie    Actualisé le 13.10.2025 - 12:35

Logiciels à code source ouvert: la Suisse renforce la sécurité

Logiciels à code source ouvert: la Suisse renforce la sécurité

Économie    Actualisé le 13.10.2025 - 12:36