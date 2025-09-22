Roche revendique un succès clinique contre le cancer du sein

Le géant pharmaceutique Roche se félicite de l'issue concluante du programme clinique avancé ...
Roche revendique un succès clinique contre le cancer du sein

Roche revendique un succès clinique contre le cancer du sein

Photo: KEYSTONE/AP/FRANKA BRUNS

Le géant pharmaceutique Roche se félicite de l'issue concluante du programme clinique avancé evERA portant sur une combinaison de son traitement expérimental girédestrant et d'évérolimus contre une forme spécifique de cancer du sein.

L'association des deux substances, administrées par voie orale, a notamment permis d'augmenter 'significativement' la durée de survie des patientes sans progression de la maladie, par rapport au standard de traitement actuel composé d'un traitement endocrinien et d'évérolimus.

La multinationale rhénane indique dans son communiqué lundi ne pas disposer à ce stade de données matures sur le taux de survie total des patientes atteintes de cancer du sein positif au récepteur des oestrogènes (ER+) et négatif au récepteur du facteur de croissance épidermique humain, localement avancé ou métastatique, ayant déjà subi un traitement préalable.

Les effets secondaires indésirables observés se sont avérés comparables avec ceux des deux substances administrées séparément.

Roche rappelle au passage mener de front pas moins de cinq programmes cliniques sur des combinaison du girédestrant dans le domaine du cancer du sein. La substance est conçue pour empêcher les oestrogènes de se lier à leurs récepteurs, interrompant ainsi ou ralentissant la progression des cellules cancéreuses.

/ATS
 

Actualités suivantes

Amazon accusé d'avoir rusé pour multiplier ses abonnés Prime

Amazon accusé d'avoir rusé pour multiplier ses abonnés Prime

Économie    Actualisé le 22.09.2025 - 08:43

Google veut éviter le démantèlement de son empire publicitaire

Google veut éviter le démantèlement de son empire publicitaire

Économie    Actualisé le 22.09.2025 - 08:33

Explosion il y a 12 jours à Mexico: le bilan monte à 29 morts

Explosion il y a 12 jours à Mexico: le bilan monte à 29 morts

Économie    Actualisé le 22.09.2025 - 08:27

La famille Murdoch intéressée pour investir dans TikTok selon Trump

La famille Murdoch intéressée pour investir dans TikTok selon Trump

Économie    Actualisé le 22.09.2025 - 00:19

Articles les plus lus

Des Américains en force au conseil d'administration de TikTok

Des Américains en force au conseil d'administration de TikTok

Économie    Actualisé le 21.09.2025 - 05:01

92 nouveaux champions suisses dans leur métier

92 nouveaux champions suisses dans leur métier

Économie    Actualisé le 21.09.2025 - 12:51

La galaxie trumpiste se rassemble pour l'hommage à Charlie Kirk

La galaxie trumpiste se rassemble pour l'hommage à Charlie Kirk

Économie    Actualisé le 21.09.2025 - 21:33

Roberto Saviano à Lugano: l'écriture plus forte que la mafia

Roberto Saviano à Lugano: l'écriture plus forte que la mafia

Économie    Actualisé le 21.09.2025 - 22:39