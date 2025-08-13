Rösti « espère jusqu'à la fin » un accord sur le plastique

Le conseiller fédéral Albert Rösti 'espère jusqu'à la fin' un accord ambitieux contre la pollution plastique dans les négociations. Mais 'c'est difficile', a-t-il admis mercredi soir à Keystone-ATS à son arrivée à Genève.

Le Bernois a dit attendre un nouveau projet de texte du président des négociations Luis Vayas Valdivieso. Comme de nombreux pays ambitieux, la Suisse a considéré que celui qui a été dévoilé mercredi après-midi par l'ambassadeur équatorien est 'déséquilibré'.

Les propositions lancées notamment par Berne pour un contrôle mondial des produits plastiques et une liste de substances et d'additifs à interdire ne sont pas vraiment reflétées. M. Rösti devait multiplier mercredi soir puis jeudi les rencontres avec ces homologues.

/ATS