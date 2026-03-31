Romande Energie améliore sa rentabilité en 2025, nouveaux objectifs

Romande Energie a nettement amélioré sa rentabilité l'an dernier, portée par une hausse de la marge sur l'énergie et des mesures d'économies. Le fournisseur d'énergie vise une progression de ses résultats au cours de ces cinq prochaines années.

Au cours de l'exercice sous revue, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a bondi de 26% sur un an à 152 millions de francs, annonce Romande Energie mardi dans un communiqué. Le résultat opérationnel (Ebit) ajusté, soit après amortissements, a plus que doublé 48 millions, tandis que le bénéfice net est ressorti à 80 millions, après 26 millions l'année précédente, porté par la contribution positive d'Alpiq, peut-on lire.

Connu depuis mi-février, le chiffre d'affaires a atteint 788 millions, en recul de 5%.

Les actionnaires se verront proposer un dividende inchangé de 1,44 franc par action.

A l'exception du bénéfice net, ces résultats sont inférieurs aux attentes des analystes consultés par AWP.

Le groupe morgien ne formule pas de perspectives pour l'année en cours, dû aux 'incertitudes géopolitiques et une évolution rapide du cadre réglementaire'. La direction a cependant brossé sa nouvelle feuille de route à moyen et long terme, s'articulant sur les quatre 'leviers stratégiques' que sont 'la numérisation, la flexibilité énergétique, le développement des chauffages à distance et la décarbonation de l'immobilier'.

A horizon 2030, le groupe anticipe une croissance de l'Ebitda de 50% par rapport à 2024, entre 170 à 190 millions. Les investissements devraient se situer entre 160 à 200 millions au cours de cette période. 'Pour atteindre ses objectifs, Romande Energie s'appuiera sur le développement de synergies et de partenariats industriels cohérents aux niveaux régional et national', est-il indiqué.

Et d'ici 2040, l'énergéticien ambitionne de gérer jusqu'à 5 TWh d'électricité renouvelable par an et développer 'un jumeau numérique complet' de ses actifs de production et de distribution.

/ATS