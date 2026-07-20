Royaume-Uni: Andy Burnham nommé Premier ministre

Le nouveau chef des travaillistes britanniques Andy Burnham a été nommé lundi Premier ministre ...
Royaume-Uni: Andy Burnham nommé Premier ministre

Royaume-Uni: Andy Burnham nommé Premier ministre

Photo: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN

Le nouveau chef des travaillistes britanniques Andy Burnham a été nommé lundi Premier ministre du Royaume-Uni par le roi Charles III. Il lui a demandé de former un gouvernement, a annoncé le palais de Buckingham dans un bref communiqué.

Accompagné de son épouse d'origine néerlandaise Marie-France van Heel, l'ex-maire de l'agglomération de Manchester de 56 ans a été reçu à la mi-journée par le souverain au palais de Buckingham, avant de se rendre au 10, Downing Street.

Il s'agit du quatrième Premier ministre de Charles III, depuis son accession au trône en septembre 2022.

/ATS
 

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