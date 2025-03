Ruag International glisse dans le rouge en 2024

Ruag International, aux mains de la Confédération, a vu ses ventes s'effondrer d'un cinquième l'an dernier. Les investissements dans les capacités de production et la transformation numérique ont pesé selon l'entreprise, qui affiche une perte annuelle.

Le chiffre d'affaires a plongé de 20,2% à 494,9 millions de francs, selon le communiqué de l'entreprise, active dans le domaine aérospatial et la défense, paru vendredi. En termes de rentabilité, le résultat brut d'exploitation (Ebitda) s'est étoffé de 15,6% à 37 millions, tandis que le bénéfice opérationnel (Ebit) a chuté de presque 29% à 19,9 millions.

'Ce résultat comprend des effets de portefeuille issus des recettes provenant de la cession d'actifs qui s'élèvent à 102,2 millions'. Le résultat opérationnel a été affecté par la montée en puissance des nouvelles installations de production et les 'améliorations nécessaires des produits', notamment de la division Lanceurs. Des coûts additionnels proviennent de la transformation des processus de Beyond Gravity et de l'infrastructure numérique.

Il en ressort une perte de 2 millions de francs, contre un gain de 1 million en 2023.

Le carnet de commandes a atteint 862 millions à fin décembre, ce qui correspond à plus de deux ans de travail. Ruag International assure que le marché de l'espace, tiré par l'unité commerciale 'New Space', se développe et offre des opportunités à long terme.

/ATS