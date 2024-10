Russes derrière une fausse vidéo montrant des bulletins détruits

Des agents russes sont à l'origine d'une fausse vidéo devenue virale. Celle-ci montre prétendument la destruction de bulletins de vote par correspondance en faveur de Donald Trump dans l'Etat clé de Pennsylvanie, ont déclaré vendredi des responsables américains.

La vidéo, qui a recueilli des millions de vues sur des plateformes comme X, prétend montrer un homme en train de trier des bulletins de vote par correspondance dans le comté de Bucks et de déchirer ceux qui seraient pour Trump.

Dans une déclaration commune publiée vendredi, le Bureau du directeur du renseignement national (ODNI), le FBI et l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures ont déclaré que cette vidéo faisait partie d'une opération de désinformation russe.

'Des agents russes ont fabriqué et amplifié une vidéo récente montrant faussement un individu déchirant des bulletins de vote en Pennsylvanie', ont-ils souligné.

'Cette activité russe s'inscrit dans un effort plus vaste de Moscou visant à soulever des questions infondées sur la validité des élections américaines et à attiser les divisions entre Américains', ont-ils ajouté, estimant que la Russie pourrait créer et diffuser davantage de contenus de ce type.

Vidéo 'fausse'

Jeudi, le conseil électoral du comté de Bucks a déclaré que cette vidéo était 'fausse', affirmant que l'enveloppe et les autres documents représentés dans les images n'étaient 'clairement pas des documents authentiques'.

La vidéo a émergé alors que les autorités américaines se préparent à une montée de la désinformation dans les derniers jours précédant l'élection du 5 novembre qui opposera le candidat républicain Trump et la candidate démocrate, la vice-présidente Kamala Harris.

La vidéo, également démentie par des FactCheckeurs de l'AFP, est liée à un réseau de désinformation aligné sur le Kremlin connu sous le nom de Storm-1516, selon des chercheurs dont Darren Linvill, co-directeur du Media Forensics Hub de l'Université de Clemson.

Storm-1516 a déjà produit de fausses vidéos pour discréditer la campagne de Harris et de son colistier Tim Walz, selon des experts en désinformation.

