Russie: le groupe punk Pussy Riot désigné « organisation extrémiste »

La justice russe a désigné lundi le groupe punk contestataire Pussy Riot comme étant une 'organisation extrémiste'. Elle a interdit 'ses activités dans la Fédération de Russie', a indiqué un tribunal de Moscou sur Telegram.

Le collectif féministe s'oppose depuis des années à Vladimir Poutine à travers des oeuvres artistiques percutantes. Il s'est notamment fait connaître en 2012 avec une 'prière punk' demandant à la vierge Marie de 'chasser' le président russe, chantée dans la cathédrale du Christ-Sauveur de Moscou.

La décision du tribunal était attendue par les membres du groupe.

'Ces idiots y travaillent depuis des années, au moins depuis 2012', a écrit Nadya Tolokonnikova dans un message publié dimanche sur le compte X du groupe, accompagné d'un extrait d'une interview donnée en 2012 depuis une colonie pénitentiaire où elle avait été envoyée après avoir participé à la 'prière punk'.

'La loi est faite pour effacer Pussy Riot de l'esprit des citoyens russes', a déclaré le groupe sur son compte Facebook début décembre, en amont de cette décision judiciaire.

'Cela fait des années que nous sommes radioactives, mais être désigné comme une organisation extrémiste donne à l'Etat davantage de moyens juridiques pour punir les gens pour n'importe quelle connexion avec nous', a indiqué le groupe, se disant inquiet pour 'la sécurité des soutiens de Pussy Riot qui ne peuvent pas quitter la Russie ou qui choisissent d'y rester'.

Prison et exil

Ses membres, dont beaucoup ont été condamnés à de la prison pour leur activisme et vivent aujourd'hui en exil, s'opposent également à l'offensive russe contre l'Ukraine.

En 2021, Maria Aliokhina, menacée d'une peine de prison, avait réussi à quitter clandestinement la Russie déguisée en livreuse de repas.

Le groupe rejoint désormais sur la liste russe des 'terroristes et extrémistes' l'Anti-Corruption Foundation de l'opposant défunt Alexeï Navalny, la compagnie Meta, et le 'mouvement international LGBT'.

Cette qualification permet de mobiliser un large arsenal juridique pour museler toute critique à l'égard du pouvoir en Russie.

