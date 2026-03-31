Russie: un important port et une école endommagés par des drones

Une importante attaque de drones dans le nord-ouest de la Russie a endommagé le port d'Oust-Louga sur la mer Baltique, ainsi qu'une école, faisant trois blessés, ont indiqué mardi les autorités locales. Le site est crucial pour les exportations d'hydrocarbures russes.

Le gouverneur de cette région, située à plusieurs centaines de kilomètres du front et dont la capitale est Saint-Pétersbourg, Alexandre Drozdenko, a fait état de 38 drones abattus par la défense antiaérienne russe dans la nuit de lundi à mardi.

Il n'a pas précisé leur origine, mais l'Ukraine envoie chaque nuit des dizaines de drones vers la Russie en riposte des bombardements quotidiens de son territoire par l'armée russe depuis plus de quatre ans, ciblant particulièrement les infrastructures énergétiques.

'Il y a des dégâts dans le port d'Oust-Louga', a ajouté le responsable sur le réseau social Telegram. Ce site sur le golfe de Finlande, majeur pour les exportations russes d'engrais, de pétrole et de charbon notamment, a déjà été ciblé plusieurs fois ces derniers jours.

Le gouverneur russe a précisé que la chute de débris des drones interceptés avait endommagé trois immeubles résidentiels et deux classes d'une école de la zone, faisant trois blessés dont deux enfants.

Selon l'agence d'Etat Tass, une cinquantaine de vols ont été annulés à l'aéroport de Saint-Pétersbourg, deuxième ville du pays.

/ATS