Ryanair : bénéfice trimestriel plombé par la guerre au Moyen-Orient

Ryanair a publié lundi un bénéfice net en recul de 34% pour son premier trimestre décalé, à 538 millions d'euros. La performance de la compagnie aérienne à bas coûts a été plombée par l'impact de la guerre au Moyen-Orient sur les prix du carburant et la demande.

Ryanair a fixé par contrat les prix de 80% de son carburant sur l'exercice annuel en cours, mais ses coûts d'exploitation ont augmenté de 11% car le prix du kérosène non couvert 'a plus que doublé au premier trimestre', explique dans un communiqué le directeur général du groupe, Michael O'Leary. En outre, le transporteur a dû faire des efforts sur les prix, avec des tarifs en baisse de 6% au cours des trois mois achevés fin juin, car 'le conflit au Moyen-Orient a entraîné une certaine frilosité des consommateurs', relève le dirigeant, qui pointe aussi les inquiétudes sur d'éventuelles pénuries de kérosène, entre autres.

En mai, l'entreprise avait renoncé à présenter des prévisions annuelles, invoquant un manque de visibilité lié à cette guerre, qui a fait s'envoler les prix du pétrole en raison d'un blocage prolongé du détroit d'Ormuz. Alors que les hostilités ont repris le 7 juillet entre l'Iran et les Etats-Unis, 'le résultat net final prévu pour l'exercice 2027 demeure très sensible à des évolutions externes défavorables', notamment une escalade des conflits au Moyen-Orient mais aussi en Ukraine, note Ryanair lundi.

Le groupe ne fournit pas de prévision de résultat annuel, mais il estime toutefois que le trafic 'reste en bonne voie pour augmenter de 4%, à 216 millions de passagers' au cours de l'exercice, estimant notamment que la couverture de 80% de ses prix de carburant lui donne un avantage par rapport à ses concurrents. La compagnie a par ailleurs connu début juillet un spectaculaire incident, lors duquel un homme a failli être aspiré hors d'un avion au départ de Thessalonique, en Grèce, après qu'un hublot s'est brisé, avant d'être retenu par d'autres passagers.

/ATS