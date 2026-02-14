SG: les opposants à la vaccination manifestent avec Junge Tat

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi à Saint-Gall contre une obligation vaccinale. De nombreux membres du groupe d'extrême droite Junge Tat étaient en tête du cortège, organisé par le mouvement 'Mass-Voll'.

Avant que la manifestation ne puisse se mettre en route après midi près de la gare, une action perturbatrice a eu lieu, a déclaré une porte-parole de la police municipale de Saint-Gall à l'agence Keystone-ATS. Le groupe 'Ostschweiz Nazifrei' ('Suisse orientale sans nazis') avait appelé à une contre-manifestation non autorisée.

Certains des quelque 600 manifestants brandissaient des hallebardes. Pour des raisons de sécurité, la police a finalement retiré l'autorisation à la manifestation de 'Mass-Voll'.

Les manifestants ont alors franchi un barrage policier et ont commencé à défiler dans la vieille ville. Des échauffourées ont éclaté. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour empêcher les affrontements entre les différents groupes.

/ATS