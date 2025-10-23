SGS améliore ses ventes au troisième trimestre

Le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification SGS a étoffé ses recettes au ...
SGS améliore ses ventes au troisième trimestre

SGS améliore ses ventes au troisième trimestre

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification SGS a étoffé ses recettes au troisième trimestre, se rapprochant de sa cible visée pour l'ensemble de l'exercice. La direction a d'ailleurs confirmé ses objectifs pour cette année.

De juillet à septembre, le chiffre d'affaires s'est enrobé de 1,8% par rapport à la même période de l'an dernier à 1,73 milliard de francs, annonce la multinationale jeudi dans un communiqué. La croissance organique est ressortie à 6,0%, soutenue par l'ensemble des divisions et des régions.

Ces chiffres dépassent les anticipations des analystes consultés par AWP qui anticipaient des ventes stables légèrement inférieures à 1,7 milliard de francs et une croissance organique de 4,7%.

La direction maintient ses objectifs pour l'ensemble de l'année, à savoir une croissance organique comprise entre 5 et 7% et une progression du chiffre d'affaires entre 6 et 9%, à laquelle les acquisitions devraient contribuer à hauteur de 1 à 2%. La marge opérationnelle courante devrait s'améliorer d'au moins 30 points de base.

A moyen terme, SGS prévoit toujours une hausse annuelle de son chiffre d'affaires entre 6 et 9%, dont 5 à 7% en termes organiques.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le repli du nombre de postes vacants se poursuit au 3e trimestre

Le repli du nombre de postes vacants se poursuit au 3e trimestre

Économie    Actualisé le 23.10.2025 - 08:19

Meta supprime 600 emplois au sein de sa division IA

Meta supprime 600 emplois au sein de sa division IA

Économie    Actualisé le 23.10.2025 - 06:04

Jour J pour le nouvel Astérix, en mission en Lusitanie

Jour J pour le nouvel Astérix, en mission en Lusitanie

Économie    Actualisé le 23.10.2025 - 05:36

Washington va sanctionner les groupes pétroliers russes

Washington va sanctionner les groupes pétroliers russes

Économie    Actualisé le 22.10.2025 - 23:39

Articles les plus lus

L'UE va renforcer ses sanctions sur le pétrole et le gaz russes

L'UE va renforcer ses sanctions sur le pétrole et le gaz russes

Économie    Actualisé le 22.10.2025 - 21:34

Washington va sanctionner les groupes pétroliers russes

Washington va sanctionner les groupes pétroliers russes

Économie    Actualisé le 22.10.2025 - 23:39

Jour J pour le nouvel Astérix, en mission en Lusitanie

Jour J pour le nouvel Astérix, en mission en Lusitanie

Économie    Actualisé le 23.10.2025 - 05:36

Meta supprime 600 emplois au sein de sa division IA

Meta supprime 600 emplois au sein de sa division IA

Économie    Actualisé le 23.10.2025 - 06:04

Une rencontre Trump-Lula en Malaisie à l'étude

Une rencontre Trump-Lula en Malaisie à l'étude

Économie    Actualisé le 22.10.2025 - 19:01

L'UE va renforcer ses sanctions sur le pétrole et le gaz russes

L'UE va renforcer ses sanctions sur le pétrole et le gaz russes

Économie    Actualisé le 22.10.2025 - 21:34

Washington va sanctionner les groupes pétroliers russes

Washington va sanctionner les groupes pétroliers russes

Économie    Actualisé le 22.10.2025 - 23:39

Jour J pour le nouvel Astérix, en mission en Lusitanie

Jour J pour le nouvel Astérix, en mission en Lusitanie

Économie    Actualisé le 23.10.2025 - 05:36