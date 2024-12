SGS rachète une jeune pousse fribourgeoise

Le béhémoth genevois de l'inspection et de la certification SGS s'offre pour un montant non dévoilé la jeune pousse fribourgeoise CertX et ses dix employés.

Emanation en 2018 de l'Université de Fribourg, la société est spécialisée dans les domaines de la cybersécurité, l'intelligence artificielle et la sécurité fonctionnelle.

Les revenus de CertX tiennent une cadence de croissance de plus de 10%, sur une base non spécifiée. L'opération s'inscrit dans le cadre de l'ambition du groupe de la place des Alpes d'ajouter au moins 200 millions de francs de recettes additionnelles dans le domaine numérique d'ici 2027.

/ATS