SGS s'empare de l'américain Applied Technical Services

Le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification SGS annonce mercredi acquérir l'ensemble du capital de son concurrent américain Applied Technical Services. La valeur d'entreprise d'ATS se base sur 1,325 milliard de dollars, hors dettes et trésorerie.

Fort d'une histoire de 60 ans, Applied Technical Services représente un fournisseur de premier plan de solutions spécialisées de test, d'inspection, d'étalonnage et de criminalistique en Amérique du Nord. L'entreprise devrait générer un chiffre d'affaires de 460 millions de dollars et un résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 95 millions avant synergies en 2026.

ATS fournit des solutions et des services sur des marchés finaux réglementés et à forte croissance tels que l'industrie manufacturière, l'aérospatiale et la défense, la production et la distribution d'énergie et l'assurance. La société emploie 2100 salariés et dispose d'un réseau de 85 installations de pointe stratégiquement situées aux États-Unis, ATS sert une large base de clients dans un grand nombre d'industries.

La transaction proposée renforcera la position de SGS aux États-Unis, ses revenus annuels étant appelés à dépasser 1,5 milliard de dollars en Amérique du Nord. L'acquisition d'ATS constitue une étape importante dans l'ambition de SGS de plus que doubler ses ventes dans la région à l'horizon 2027 par rapport à 2023. Elle permettra également à SGS de se développer dans de nouveaux segments attrayant. La complémentarité des offres et des clients ouvre des opportunités significatives de ventes croisées.

La valeur d'entreprise d'ATS sur laquelle se base la transaction correspond à un multiple de 11,2 fois l'Ebitda de 2026, y compris les synergies en cours d'exécution. Une petite partie du prix, soit moins de 100 millions de dollars, sera payée en actions SGS à certains actionnaires et employés clés, sous réserve d'une période de blocage de trois ans.

Le reste du prix d'achat sera financé par des liquidités et des dettes tout en maintenant l'effet de levier autour de deux fois, précise SGS. Des synergies d'EBITDA d'au moins 30 millions d'USD par an sont attendues dans les trois ans suivant la conclusion de l'opération, grâce à la rationalisation des coûts et aux opportunités de ventes croisées. L'acquisition aura un effet relutif sur le bénéfice par action dès la première année. Elle devrait également améliorer la croissance du chiffre d'affaires et la marge d'exploitation ajustée de SGS, grâce aux synergies.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée fin 2025, début 2026.

