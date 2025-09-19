SMG: le prix fixé à 46 francs pour l'introduction en Bourse

L'opérateur de plateformes de petites annonces Swiss Marketplace Group (SMG) a fixé à 46 francs le prix d'émission pour son introduction en Bourse (IPO) prévue ce vendredi. Ce montant implique une capitalisation boursière de 4,5 milliards de francs.

Dans un communiqué diffusé vendredi, l'entreprise zurichoise indique que l'offre a été sursouscrite 'plusieurs fois' en raison d'une forte demande d'investisseurs suisses et étrangers. Le volume de placement total pourrait atteindre 1038 millions de francs, en prenant en considération l'option de surallocation. Jusqu'à 23% du capital-actions de SMG sera mis en vente. L'action SMG intégrera l'indice du marché élargi SPI lundi.

Pour rappel, l'opération permet d'acquérir quelque 19,6 millions d'actions appartenant à l'assureur La Mobilière et au groupe de presse Ringier, tous deux actionnaires de SMG. TX Group, actionnaire majoritaire avec 31%, n'a vendu aucun titre. L'IPO prévoit également une option de surallocation plafonnée à environ 2,9 millions de nominatives existantes appartenant à La Mobilière et à la société d'investissement General Atlantic, représentant jusqu'à 15% de l'offre de base.

SMG exploite des plateformes telles que Homegate, Immoscout24, Autoscout24 et Ricardo.

Remaniement du conseil d'administration

SMG procède à des changements dans son conseil d'administration, alors que l'entreprise zurichoise s'apprête à faire ses premiers pas en Bourse ce vendredi. L'organe de surveillance, toujours présidé par Jörn Nikolay, accueille quatre nouveaux membres.

Tracey Fellows, Malte Krüger, Stefan Räbsamen rejoignent le conseil en qualité d'administrateurs indépendants, précise un communiqué diffusé vendredi. Le trio siège déjà dans d'autres organes de surveillance. Malte Krüger est conseiller indépendant pour SMG depuis 2022.

Barbara Stamm siègera en qualité de représentante de l'assureur La Mobilière, qui reste actionnaire malgré la vente d'un paquet d'action dans le cadre de l'introduction en Bourse (IPO) de SMG. Le groupe de presse Ringier a également cédé des titres.

Le président de TX Group Pietro Supino et Mark Walder, patron de Ringier, continuent de siéger au conseil d'administration, composé désormais de sept personnes.

Réduction de la participation de La Mobilière

L'assureur La Mobilière va réduire sa participation dans Swiss Marketplace Group (SMG) à moins de 20%, à la faveur de l'introduction en Bourse (IPO) de l'opérateur de plateformes de petites annonces ce vendredi. L'entreprise bernoise reste engagée à hauteur de 19,3% de SMG, affirmant figurer parmi les actionnaires 'importants'.

Avant l'IPO, La Mobilière détenait 29,3% du capital-actions de Swiss Marketplace Group, rappelle l'assureur. Ce dernier figurait parmi les fondateurs de SMG en novembre 2021, au même titre que les groupes de presse TX Group et Ringier ainsi que la société d'investissement General Atlantic.

Etant donné que les actions proposées dans le cadre de l'IPO sont celles de La Mobilière mais aussi de Ringier, la maison d'édition argovienne devrait avoir également réduit sa participation de 10 points de pourcentage. Sur la base du prix d'émission de 46 francs par action communiqué vendredi matin, chaque entreprise devrait encaisser 451 millions de francs grâce à l'introduction en Bourse de SMG.

/ATS