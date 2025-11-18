Saisie record de cornes de rhinocéros à Singapour

Les autorités de Singapour ont saisi des cornes de rhinocéros et d'autres fragments d'animaux, cachés dans un avion cargo à destination du Laos. La valeur totale de la cargaison est estimée à plus de 870'000 dollars américains, ont-elles annoncé mardi.

Cette saisie, effectuée il y a dix jours, est la plus importante de ce type jamais réalisée dans la cité-Etat.

La cargaison illégale, qui comprenait 20 morceaux de cornes de rhinocéros blanc, était dissimulée dans un colis étiqueté 'accessoires de mobilier' et a été découverte après qu'un manutentionnaire a senti 'une forte odeur' qui s'en dégageait, ont annoncé la direction des parcs nationaux de Singapour et le gestionnaire de fret aérien SATS dans une déclaration conjointe. Au total, '20 pièces de cornes de rhinocéros pesant 35,7 kilos ainsi qu'environ 150 kg d'autres parties d'animaux ont été découvertes'.

La valeur totale de la saisie est estimée à 870'000 dollars (plus de 693'000 francs suisses) , précisent-ils, en ajoutant qu'il s'agit de 'la plus importante saisie de cornes de rhinocéros à ce jour à Singapour'.

Provenance sud-africaine

Vingt morceaux de corne de rhinocéros ont été identifiés comme provenant de rhinocéros blancs d'Afrique du Sud. Une enquête est en cours pour découvrir d'où proviennent les autres parties animales.

Les cornes seront détruites conformément aux directives de la Convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Les rhinocéros sont protégés par la CITES et le commerce international de leurs cornes est interdit.

Très prisées

Elles sont prisées en Asie, où elles sont utilisées en médecine traditionnelle pour leurs effets thérapeutiques supposés. Elles sont également sculptées pour fabriquer des bijoux et divers objets, comme des peignes, des boutons et des boucles de ceinture.

En octobre 2022, les autorités de Singapour avaient confisqué à l'aéroport, pour une valeur de 830'000 dollars américains, des cornes de rhinocéros à un homme arrivant d'Afrique du Sud et ayant l'intention de se rendre au Laos. Il a été condamné à deux ans de prison en janvier 2024.

L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) avait affirmé en 2022 que le braconnage et le commerce illégal de cornes ont diminué ces dernières années, mais constituent toujours une grave menace pour les rhinocéros.

Entre 2018 et 2021, plus de 2700 rhinocéros ont été victimes du braconnage en Afrique, dont 90% en Afrique du Sud, principalement dans le parc national Kruger. Ce pays abrite près de 80% de la population mondiale des rhinocéros.

/ATS