Saison hivernale réussie pour les remontées mécaniques suisses

Les domaines skiables suisses ont vécu une bonne saison hivernale 2024/25. A la faveur d'abondantes chutes de neige, les exploitants de remontées mécaniques ont bénéficié d'une fréquentation accrue, le nombre d'hôtes ayant bondi de 12% sur an jusqu'à fin mars.

Faisant un premier bilan de la saison d'hiver en voie de s'achever, la faîtière Remontées Mécaniques Suisse explique la performance du fait de conditions météorologiques favorables durant les week-ends ainsi que de la bonne condition des pistes de ski. Nombre de stations ont bénéficié de réservations en hausse, en particulier durant la période décisive pour la branche des vacances de neige.

Alors que toutes les régions de Suisse ont présenté une fréquentation en hausse, la palme en la matière est revenue aux Alpes vaudoises et fribourgeoises (+29%), suivies par la Suisse centrale (+20%), l'Oberland bernois (+18%), la Suisse orientale (+14%) et le Tessin (+11%). Les principales destinations hivernales, le Valais (+9%) et les Grisons (+3%), ont également recensé plus d'hôtes que lors de la dernière saison d'hiver.

Selon RMS, les chiffres sont particulièrement bons dans les régions de basse altitude, lesquelles comptent de nombreuses petites entreprises. Cela montre que les clients apprécient beaucoup les petites stations de ski lorsque les conditions d'enneigement et de pistes sont bonnes. Les familles, en particulier, les fréquentent volontiers.

/ATS