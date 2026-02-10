Salaire minimum ou CCT: désaccords chez les députés vaudois

Le Grand Conseil vaudois a poursuivi mardi ses discussions sur l'introduction d'un salaire ...
Salaire minimum ou CCT: désaccords chez les députés vaudois

Salaire minimum ou CCT: désaccords chez les députés vaudois

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le Grand Conseil vaudois a poursuivi mardi ses discussions sur l'introduction d'un salaire minimum cantonal. Si le principe même d'un tel salaire ne fait pas débat, les députés divergent sur son application, notamment pour les personnes déjà soumises à une CCT.

Le Grand Conseil doit dire s'il recommande à la population d'accepter deux initiatives populaires de 2023 (l'une constitutionnelle, l'autre législative) ou s'il lui demande de voter pour le contre-projet du Conseil d'Etat.

Dans les deux cas, un salaire minimum de 23 francs par heure est prévu. Les deux versions divergent, en revanche, sur les personnes qui ne pourraient pas bénéficier d'un tel salaire. Avec notamment une différence centrale: faut-il faire primer le salaire minimum cantonal ou celui fixé dans une éventuelle convention collective de travail (CCT) ?

/ATS
 

Actualités suivantes

Une nouvelle formation de spécialiste en IA voit le jour en Suisse

Une nouvelle formation de spécialiste en IA voit le jour en Suisse

Économie    Actualisé le 10.02.2026 - 16:21

Ryanair confie la maintenance de ses moteurs à Safran

Ryanair confie la maintenance de ses moteurs à Safran

Économie    Actualisé le 10.02.2026 - 13:02

OpenAI s'essaie à la publicité dans ChatGPT

OpenAI s'essaie à la publicité dans ChatGPT

Économie    Actualisé le 10.02.2026 - 13:02

Barclays annonce un bénéfice annuel en hausse

Barclays annonce un bénéfice annuel en hausse

Économie    Actualisé le 10.02.2026 - 11:02

Articles les plus lus

AstraZeneca: bénéfice annuel 2025 en hausse, porté par l'oncologie

AstraZeneca: bénéfice annuel 2025 en hausse, porté par l'oncologie

Économie    Actualisé le 10.02.2026 - 10:25

Barclays annonce un bénéfice annuel en hausse

Barclays annonce un bénéfice annuel en hausse

Économie    Actualisé le 10.02.2026 - 11:02

Ryanair confie la maintenance de ses moteurs à Safran

Ryanair confie la maintenance de ses moteurs à Safran

Économie    Actualisé le 10.02.2026 - 13:02

OpenAI s'essaie à la publicité dans ChatGPT

OpenAI s'essaie à la publicité dans ChatGPT

Économie    Actualisé le 10.02.2026 - 13:02

Coca-Cola enregistre une baisse de ses ventes en Suisse l'an passé

Coca-Cola enregistre une baisse de ses ventes en Suisse l'an passé

Économie    Actualisé le 10.02.2026 - 10:17

AstraZeneca: bénéfice annuel 2025 en hausse, porté par l'oncologie

AstraZeneca: bénéfice annuel 2025 en hausse, porté par l'oncologie

Économie    Actualisé le 10.02.2026 - 10:25

Barclays annonce un bénéfice annuel en hausse

Barclays annonce un bénéfice annuel en hausse

Économie    Actualisé le 10.02.2026 - 11:02

OpenAI s'essaie à la publicité dans ChatGPT

OpenAI s'essaie à la publicité dans ChatGPT

Économie    Actualisé le 10.02.2026 - 13:02