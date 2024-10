Samsung Electronics face à des résultats décevants

Le géant sud-coréen Samsung Electronics a promis mardi à ses investisseurs 'un nouveau départ' après avoir reconnu que ses bénéfices n'avaient pas augmenté autant qu'espéré par le marché en dépit de la forte demande liée à l'intelligence artificielle.

Alors qu'il doit publier ses résultats financiers du troisième trimestre à la fin du mois, Samsung Electronics, l'un des plus grands producteurs mondiaux de semi-conducteurs, a donné une estimation de son bénéfice d'exploitation sur la période de juillet à septembre de 9'100 milliards de wons (6,1 milliards d'euros).

C'est presque trois fois plus qu'à la même période un an plus tôt mais 12% en dessous de la moyenne des attentes calculée par l'agence Yonhap.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre est estimé par Samsung en hausse de 17,2% à 79'000 milliards de wons (environ 53 milliards d'euros).

L'action Samsung a chuté de 1,31 % dans les échanges de l'après-midi à Séoul, la baisse approchant de 30% au cours des six derniers mois.

Fait rare, la direction de Samsung a accompagné ces estimations d'un communiqué adressé à ses clients, investisseurs et employés.

'En raison de résultats inférieurs aux attentes du marché, des inquiétudes sont apparues quant à notre compétitivité technologique fondamentale et à l'avenir de l'entreprise', y constate Jun Young-hyun, l'un des membres de l'équipe dirigeante.

'Nombreux sont ceux qui parlent d'une crise frappant Samsung', ajoute-t-il. 'Nous ferons en sorte que la situation sérieuse à laquelle nous sommes actuellement confrontés devienne l'occasion d'un nouveau départ.'

Concurrence sur les HBM

Samsung Electronics est la filiale phare de Samsung Group, le plus important des conglomérats familiaux qui dominent la quatrième économie d'Asie.

Ce géant technologique est l'un des plus grands producteurs mondiaux de semi-conducteurs, utilisés aujourd'hui dans tous les domaines, des appareils électroménagers aux téléphones portables, en passant par les voitures et les armes.

Samsung est également l'un des rares producteurs mondiaux à fabriquer des HBM (mémoires à large bande passante), utilisées notamment dans les systèmes d'intelligence artificielle.

Mais selon Jene Park, de la société d'analyse financière Counterpoint Research interrogé par l'AFP, l'entreprise subit notamment les retards pris dans la production de la nouvelle génération des HBM.

'Dans le secteur des smartphones, les ventes de nouveaux appareils pliables semblent être inférieures aux attentes, alors que la concurrence entre les fournisseurs s'intensifie', a-t-il ajouté.

Samsung serait également à la traîne par rapport à SK Hynix dans ce secteur, et aurait 'perdu un nombre important d'employés' au profit de ce concurrent, selon Kim Dae-jong, chercheur à l'université Sejong de Séoul.

Début octobre, Samsung Electronics a dit compter supprimer des emplois en Asie du Sud-Est, Australie et en Nouvelle-Zélande, expliquant vouloir 'améliorer l'efficacité opérationnelle'.

/ATS