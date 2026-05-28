Sandoz à l'offensive contre les antibiotiques chinois bradés

Le mastodonte des médicaments de substitution Sandoz hausse le ton contre les importations de pénicilline, ingrédient actif de l'Amoxicilline, en provenance de Chine. Le groupe rhénan a déposé devant la Commission européenne un projet de plainte.

'Dans les faits, jusqu'à 90% des substances actives antibiotiques à l'échelle de la planète sont désormais produites hors d'Europe, principalement en Chine. Cette situation constitue une vulnérabilité stratégique critique, avec des conséquences directes pour la santé publique, la préparation aux crises et les capacités de l'Europe à défendre son statut dans un monde en mutation rapide,' argumente le directeur général (CEO) Richard Saynor, cité dans un communiqué jeudi.

Sandoz critique tout particulièrement le rôle des fournisseurs chinois, qui influencent le marché avec des antibiotiques fortement subventionnés et donc bon marché. 'Je ne pense pas que les responsables politiques ignorent cela', a expliqué le patron dans un entretien accordé à AWP. Le responsable estime que les décideurs européens ont été 'trop hésitants, trop longtemps'.

Dernière usine en Europe

En matière de politique de santé, on perçoit souvent le prix d'un médicament et non la valeur qu'il génère. Pour Richard Saynor, il s'agit du problème fondamental. 'Les antibiotiques sont systématiquement sous-estimés, alors qu'ils jouent un rôle central dans le domaine des soins.'

Sandoz affirme se battre pour maintenir en activité la dernière usine d'antibiotiques existante en Europe, soit le site de Kundl en Autriche, qui fête son 80e anniversaire ce jeudi.

M. Saynor reconnaît néanmoins que l'Union européenne a réalisé des progrès en matière d'appprovisionnement en antibiotiques dans le cadre du 'communiqué d'Alpbach, adopté au terme d'un forum qui s'est tenu dans cette commune autrichienne. ce mémorandum prévoit que l'approvisionnement des États européens passe par des fournisseurs du continent à hauteur d'au moins 30%.

Le projet européen de loi sur les médicaments essentiels (Critical Medicines Act) va aussi dans le bon sens, mais les modalités de mise en oeuvre demeurent floues, déplore le patron de Sandoz.

La multinationale appelle l'Europe à suivre l'exemple de l'Inde, qui impose déjà des prix minimaux à l'importation afin de protéger sa propre production d'antibiotiques.

/ATS