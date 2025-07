Sandoz investit 440 millions de dollars en Slovénie

Sandoz étoffe sa présence en Slovénie. Le géant bâlois des traitements génériques a lancé la construction d'un nouveau centre de production de biosimilaires à Brnik pour un investissement de 440 millions de dollars.

L'annonce porte l'enveloppe d'investissements en cours et prévus dans le petit pays alpin à plus de 1,1 milliard de dollars d'ici 2029, selon le communiqué mardi du spécialiste des traitements génériques et biosimilaires. Ceux-ci portent notamment sur un nouveau centre de production de biosmiliares à Lendava et un centre de développement à Ljubljana, la capitale.

Sandoz compte tirer profit d'une 'opportunité de marché sans précédent', la valeur des expirations de brevets devant atteindre 222 milliards de dollars au cours des dix prochaines années. Le groupe estime être le premier investisseur étranger direct dans le pays européen.

/ATS