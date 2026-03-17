Sarkozy assure ne pas avoir commis d'acte de corruption

Nicolas Sarkozy a répété mardi être 'innocent'. Il a affirmé n'avoir 'pas commis d'acte de ...
Sarkozy assure ne pas avoir commis d'acte de corruption

Sarkozy assure ne pas avoir commis d'acte de corruption

Photo: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

Nicolas Sarkozy a répété mardi être 'innocent'. Il a affirmé n'avoir 'pas commis d'acte de corruption, ni de près ni de loin', dans sa première prise de parole à son procès en appel sur les accusations de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

L'ancien chef de l'Etat (2007-2012) est devenu l'année passée le premier ex-président de la République incarcéré après sa condamnation en première instance à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs dans ce dossier.

Son procès en appel, au côté de neuf autres prévenus, est prévu jusqu'au 3 juin, avant un délibéré prévu à l'automne.

/ATS
 

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