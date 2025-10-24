Schindler a supprimé environ 1200 emplois au troisième trimestre

Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques Schindler a réduit ses effectifs d'environ ...
Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques Schindler a réduit ses effectifs d'environ 1200 postes au troisième trimestre. Ces licenciements sont principalement liés à la réorganisation des activités de nouvelles installations en Chine.

L'information a été donnée vendredi par le directeur général de Schindler, Paolo Compagna, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

Des suppressions additionnelles dans les fonctions administratives ont également contribué à une réduction de coûts, a ajouté la directrice financière Carla De Geyseleer. Le plan de réduction d'effectifs concerne environ 1,7% du personnel.

À la fin septembre, Schindler employait environ 68'800 collaborateurs dans le monde. Le groupe n'a pas précisé la répartition géographique des suppressions de postes.

Depuis juillet, en raison de la faiblesse persistante du marché, Schindler mène une réorganisation de ses activités en Chine, qui concerne principalement le secteur des nouvelles installations.

Cette réorientation vise à réduire les volumes, à renforcer la rentabilité et à améliorer l'efficacité. En conséquence, l'impact sur les effectifs au troisième trimestre a été plus marqué que lors du deuxième. En parallèle, Schindler poursuit à l'échelle mondiale son programme de réduction des coûts indirects, afin de soutenir la rentabilité du groupe.

/ATS
 

