Schindler parvient à améliorer son bénéfice au deuxième partiel

Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques Schindler a réussi à accroître sa rentabilité, malgré des prises de commandes et des revenus en recul d'avril à juin. Le groupe lucernois confirme dans la foulée ses ambitions annuelles.

Le groupe lucernois a vu ses entrées de commandes décliner de 1,9% à 2,94 milliards de francs, selon le communiqué paru vendredi. En monnaies locales, elles ont crû de 4,6% sur un an. Les ventes ont atteint 2,76 milliards, en retrait de 5,7% (+0,4% en ML).

En termes de rentabilité, le résultat d'exploitation (Ebit) s'est inscrit à 346 millions (+6,1%) pour une marge de 12,6% après 11,2%. L'Ebit ajusté des coûts de restructuration et de dépenses a bondi de 9,7% à 372 millions pour une marge de 13,5% (11,6%). Le bénéfice s'est enrobé de 4,6% à 274 millions.

A fin juin, le carnet de commandes a diminué de 7,4% sur un an et de 3,4% sur six mois à 8,01 milliards.

Les vents contraires en matière de changes ont pesé à hauteur de 186 millions de francs.

Les critères de rentabilité ont dépassé le consensus AWP, quand le chiffre d'affaires s'est inscrit juste en deçà, mais dans la fourchette des projections des analystes consultés par l'agence. Le consensus s'articulait autour de 2,81 milliards pour les recettes et de 2,94 milliards pour les entrées de commandes, quand l'Ebit ajusté était attendu à 352 millions pour une marge afférente de 12,5%. Le bénéfice net était escompté à 267 millions.

/ATS