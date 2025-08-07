Schindler remporte un contrat pour le métro de Bogota en Colombie

Schindler fait savoir jeudi qu'il fournira tous les ascenseurs et escaliers mécaniques de la première ligne du nouveau système de métro aérien de Bogota, la capitale bolivienne. Le groupe lucernois ne précise pas le montant du contrat.

La ligne 1 de 23,9 kilomètres de long doit transporter plus d'un million de passagers par jour dans des rames automatisées et sans conducteur, selon le communiqué publié jeudi. Les travaux de l'infrastructure doivent s'achever en 2028.

Chaque ascenseur et chaque escalier roulant sera surveillé à distance 24 heures sur 24 depuis le Centre des opérations techniques de Schindler (TOC) à Medellin, situé à plus de 400 km de route de la capitale.

