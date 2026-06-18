Schindler veut désormais racheter des actions jusqu'à 700 millions

Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers roulants Schindler a relevé le plafond de ses rachats ...
Schindler veut désormais racheter des actions jusqu'à 700 millions

Schindler veut désormais racheter des actions jusqu'à 700 millions

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers roulants Schindler a relevé le plafond de ses rachats d'actions en cours de 200 millions de francs, le portant à 700 millions de francs.

Le programme lancé en novembre 2024 devrait prendre fin en novembre prochain au plus tard, indique jeudi l'entreprise lucernoise. Les rachats d'actions sont conduits sur une deuxième ligne de négoce ouverte à la Bourse suisse. Les autres critères du programme actuel, annoncé le 17 octobre 2024, restent valables.

Le conseil d'administration de Schindler rappelle que les titres rachetés sont destinés à la destruction. La réduction du capital-actions devra être avalisée en assemblée générale.

/ATS
 

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