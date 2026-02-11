Schindler voit son bénéfice net augmenter en 2025

Le fabricant d'ascenseurs et d'escaliers roulants Schindler a dégagé un bénéfice net de 1073 millions de francs, en hausse de 6,2% sur un an et en ligne avec les attentes du marché. L'entreprise lucernoise se félicite d'avoir terminé sa reprise au niveau opérationnel.

Le résultat opérationnel (Ebit) a bondi de 9,3% à 1384 millions, pour une marge afférente de 12,6%, en progression de 1,3 point de pourcentage sur un an, précise mercredi le groupe établi à Ebikon, dans le canton de Lucerne. Ajustée, la marge atteint 13,3%.

Les entrées de commandes se sont inscrites à 11,31 milliards (-0,9% sur un an), tandis que le chiffre d'affaires a reculé de 2,6% à 10,95 milliards pour l'exercice 2025. En monnaies locales, l'évolution correspond toutefois à une croissance de respectivement 3,1% et 1,3%.

Pour ce qui relève des nouveaux contrats, la demande chinoise pour les nouvelles installations est toujours en repli, mais le segment Modernisation et Services est en hausse. Pour ce qui relève des revenus, le grand marché asiatique est le seul à ne pas avoir contribué à la croissance.

A fin décembre, le carnet de commandes totalisait 7,81 milliards, en recul de 5,9% sur un an en raison d'effets de change défavorables. En monnaies locales, une progression de 1,2% est enregistrée.

Le flux de trésorerie résultant de l'activité d'exploitation s'est élevé à 1490 millions, ce qui correspond à un recul de 7%.

Un dividende inchangé de 6,00 francs par titre sera proposé aux actionnaires, auquel s'ajoutera un versement exceptionnel de 0,80 francs par titre.

Les résultats sont globalement en ligne avec les prévisions du consensus AWP.

Sous réserve d'événements imprévus, Schindler cible une croissance du chiffre d'affaires en monnaies locales en 2026 plafonnée à 5%. La marge Ebit publiée devrait quant à elle se hisser à 13%.

/ATS