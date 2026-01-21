Scott Bessent compte rencontrer Guy Parmelin mercredi

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent va rencontrer le président de la Confédération ...
Scott Bessent compte rencontrer Guy Parmelin mercredi

Scott Bessent compte rencontrer Guy Parmelin mercredi

Photo: KEYSTONE/AP/Markus Schreiber

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent va rencontrer le président de la Confédération Guy Parmelin mercredi, a-t-il indiqué. L'Américain a évoqué de 'très bonnes relations' avec la Suisse lors d'un point presse en marge du WEF.

M. Parmelin est très compétent sur le plan économique, a-t-il déclaré mercredi matin depuis la maison américaine basée dans l'église anglaise de Davos. Un accord équitable pour les citoyens américains est à portée de main grâce aux capacités de 'leadership' du ministre de l'économie vaudois.

M. Bessent a toutefois indiqué craindre un rapprochement (de la Suisse) avec l'UE, dont la 'bureaucratie' affaiblirait l'économie helvétique. Les Etats-Unis ont mené ces derniers jours une offensive diplomatique envers les Européens, les menaçant de surtaxes si le Groenland ne lui était pas cédé.

La Suisse a réussi à faire baisser les droits de douane américains de 39 à 15% en novembre dernier. Un accord doit toutefois encore être formellement établi d'ici au 31 mars pour sécuriser le deal. M. Parmelin s'est jusqu'ici montré prêt à aller de l'avant déjà à Davos sur les négociations, le mandat de négociations étant prêt côté suisse.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Conseil fédéral plaide pour une SSR ayant des moyens suffisants

Le Conseil fédéral plaide pour une SSR ayant des moyens suffisants

Économie    Actualisé le 21.01.2026 - 10:37

Cocaïne livrée chez Nespresso: trois hommes comparaissent à Muttenz

Cocaïne livrée chez Nespresso: trois hommes comparaissent à Muttenz

Économie    Actualisé le 21.01.2026 - 10:13

Incendie de Crans-Montana: place à l'audition de Jessica Moretti

Incendie de Crans-Montana: place à l'audition de Jessica Moretti

Économie    Actualisé le 21.01.2026 - 10:37

Des milliers d'agriculteurs européens en colère à Strasbourg

Des milliers d'agriculteurs européens en colère à Strasbourg

Économie    Actualisé le 20.01.2026 - 18:11

Articles les plus lus