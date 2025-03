Affaire Dittli: les députés vaudois veulent « un rapport spécifique »

Le Grand Conseil vaudois veut faire 'toute la lumière' sur l'affaire Dittli. Ses députés ont plébiscité une résolution demandant qu'une délégation des commissions de surveillance établisse un 'rapport spécifique' sur les dysfonctionnements au Département des finances.

La démarche a été présentée mardi après-midi par les chefs des six groupes politiques. Dévoilant leur 'réponse commune', ils ont affirmé qu'il était du devoir du Grand Conseil, dans ses compétences de surveillance du Conseil d'Etat, d'apporter des éclaircissements sur le rapport établi par Jean Studer. Ce dernier, mandaté comme expert indépendant, a formulé plusieurs griefs à l'encontre de Valérie Dittli, et notamment une demande d'annulation de taxations fiscales entrées en force et une possible violation du secret de fonction.

La délégation chargée d'investiguer devrait rassembler 11 ou 13 membres issus des Commissions de gestion (Coges) et des finances (Cofin).Les conclusions de son rapport sont attendues pour la fin décembre 2025.

/ATS