Secoué en 2024, le secteur du luxe espère une embellie en 2025

L'année 2024 aura été une année de ralentissement du marché du luxe durant laquelle plusieurs grands groupes du secteur ont souffert. Mais les signes de reprise de fin d'année laissent espérer un millésime meilleur en 2025.

'Une fois n'est pas coutume, je ne vais pas annoncer des résultats record', a déclaré Bernard Arnault, patron de LVMH.

Le bénéfice net du numéro un mondial du luxe a plongé de 17% et son chiffre d'affaires s'est replié de 2%.

Après 'trois ans d'euphories', 'on a une année de consolidation en 2024, il faut prendre cette année pour ce qu'elle est', avait commenté le directeur financier du groupe Jean-Jacques Guiony lors d'un échange avec des journalistes.

Le groupe Kering, en difficulté avec sa marque Gucci qu'il tente de redresser, a vu son bénéfice net s'effondrer de 62%.

Le marché du luxe a ralenti en général, surtout pénalisé par des dépenses moins fortes des consommateurs chinois.

Seuls quelques grands noms sont sortis vainqueurs de 2024. Le fabricant italien de voitures de luxe Ferrari a enregistré un bénéfice net en hausse de 21%, et Moncler, connu pour ses doudounes, a augmenté ses ventes de 4% et son résultat net de 4,5%

Hermès, 'dans une ligue à part', selon la banque Citi, a réalisé une nouvelle année record avec un bénéfice net en hausse de 6,8% et un chiffre d'affaires qui passe les 15 milliards d'euros se rapprochant de celui de Kering (17 milliards).

Un optimisme prudent semble de mise chez les grands noms du secteur à l'orée de la nouvelle année.

'L'année 2025 commence bien', a assuré fin janvier Bernard Arnault.

De son côté, chez Hermès, Axel Dumas 'reste prudent mais ambitieux pour l'année'. 'Je reste très positif sur 2025' même si 'la barre est haute', a-t-il dit.

François-Henri Pinault, confronté aux problèmes propres à Kering, estime que '2025 sera une année de stabilisation'.

'2025 et 2026 vont être compliquées'

Mais l'horizon est encore incertain.

Selon une étude du cabinet McKinsey, la croissance du marché du luxe sera plus lente ces prochaines années, entre 1% et 3% annuels jusqu'en 2027.

Le cabinet Bain and Compagny estime dans une étude parue en janvier que le marché chinois du luxe 'devrait rester stable en 2025' avec une 'tendance à la baisse au premier semestre' et une 'reprise' dans la deuxième partie de l'année. Le marché chinois du luxe 'a connu une baisse de 18 à 20% sur un an en 2024, revenant aux niveaux de 2020', selon l'étude.

L'enthousiasme vis-à-vis du marché américain en pleine expansion a été freiné par la menace de taxes douanières prononcée par l'administration Trump.

McKinsey estime que les droits de douane sur les importations pourraient réduire les dépenses américaines de 46 à 78 milliards de dollars par an.

'La maison a presque 90 ans, on en a connu des droits de douane', a relativisé Axel Dumas. 'Si les droits de douane augmentent, on va augmenter nos prix pour compenser', selon lui.

'Les clients américains nous resterons fidèles et ceux qui trouvent ça trop cher viendront profiter de nos infrastructures hôtelières à Paris et achèteront au Faubourg (magasin mère et siège du groupe situé rue du Faubourg Saint-Honoré, NDLR)', a-t-il assuré se disant 'pas spécialement inquiet'.

Quant à Bernard Arnault, aperçu avec deux de ses enfants, Delphine, patron de Dior et Alexandre, directeur général délégué de Moët-Hennessy, parmi les dizaines d'invités les plus proches de Donald Trump lors de la cérémonie d'investiture du président américain, il a dit 'préférer ne pas s'exprimer et essayer d'agir tranquillement'.

En octobre, le patron de la division horlogère et joaillière de Chanel Frédéric Grangié avait pointé un 'facteur beaucoup plus inquiétant et qui explique pourquoi cette crise va potentiellement durer plus longtemps' qui tient à une forme de 'fatigue du luxe'.

'Les années 2025 et 2026 vont être compliquées', a-t-il dit au quotidien suisse Le Temps.

/ATS